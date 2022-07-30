Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов на юге.
О новых успехах ВСУ рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
"Наши артиллерийские подразделения отработали достаточно определенно, попадания существенные. Сейчас уничтожены в Бериславском районе два логистических пункта – это боевой запас и горюче-смазочные материалы. В Новой Каховке также существенно уменьшены запасы топлива", – отметила она.
Гуменюк добавила, что ВСУ держит под огневым контролем транспортные логистические маршруты врага на юге Украины.
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июля, украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы убили около 170 захватчиков. Также враг потерял:
танков – 1759
боевых бронированных машин – 3995
артиллерийских систем – 906
РСЗО – 258
средства ПВО – 117
самолетов – 222
вертолетов – 190.