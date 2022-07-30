Украинские бойцы уничтожили два логистических пункта врага в Бериславском районе Херсонской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов на юге.

О новых успехах ВСУ рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Наши артиллерийские подразделения отработали достаточно определенно, попадания существенные. Сейчас уничтожены в Бериславском районе два логистических пункта – это боевой запас и горюче-смазочные материалы. В Новой Каховке также существенно уменьшены запасы топлива", – отметила она.

Гуменюк добавила, что ВСУ держит под огневым контролем транспортные логистические маршруты врага на юге Украины.

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июля, украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы убили около 170 захватчиков. Также враг потерял:

танков – 1759

боевых бронированных машин – 3995

артиллерийских систем – 906

РСЗО – 258

средства ПВО – 117

самолетов – 222

вертолетов – 190.

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