Оккупанты начали ночные штурмы украинских позиций и прекратили использование тяжелой бронетехники.

На Авдеевском направлении оккупанты уже третьи сутки подряд пытаются атаковать украинские позиции без привлечения тяжелой бронетехники. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Еспресо", комментируя ситуацию на фронте.

"Оккупанты постоянно пытаются продвигаться. Ежедневно они штурмуют наши позиции небольшими группами. Больше они осуществляют пехотные штурмы. Тяжелую бронетехнику не привлекают для атак уже трое суток подряд. Все из-за погодных условий, а также и то, что мы успели подготовить минные заграждения. Мы тоже успели построить оборонительные позиции, что позволяет лучше сдерживать врага", - рассказал Цехоцкий.

Кроме того, он отметил, что оккупанты начали ночные штурмы украинских позиций.

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"Пытаются продвигаться на наши позиции постоянно. Уже второй раз за последнюю неделю они атакуют ночью. Атакуют, применяя устаревшую технику", - рассказал военный.

Относительно особенностей пехотных атак оккупантов, то, как отметил Цехоцкий, стратегия остается неизменной - группы из 4-5 оккупантов идут на штурм, среди них выбирается старший и "если группа не захватила позицию - это расстрел".

Ситуация под Авдеевкой

По данным Института изучения войны, российские оккупанты захватили села Тоненькое и Невельское в районе Авдеевки. На кадрах с геолокацией видно, что российская бронетанковая колонна недавно продвинулась на запад от Тоненького.

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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