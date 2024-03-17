Аналитики Института отметили, что тактическая ситуация к западу от Авдеевки остается динамичной.

Российские оккупанты захватили Тоненькое и Невельское в районе Авдеевки. На кадрах с геолокацией видно, что российская бронетанковая колонна недавно продвинулась к западу от Тоненького.

Об этом говорится в свежет отчете Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что дополнительные кадры с геолокацией показывают, что Подразделения российской 110-й мотострелковой бригады продвигаются и поднимают флаг в Невельском.

При этом в Институте отметили, чо российские военкоры заявили, будто бы украинские контратаки под Авдеевкой затихли, и предположили, что им либо не хватает резервов, либо они отходят на позиции дальше, хотя ISW не увидел подтверждения этим утверждениям.

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Также по заявлениям пропагандистов, ВСУ "достаточно быстро" восстановились после падения Авдеевки. Также они утверждали, что украинские силы достигли численного превосходства на авдеевском направлении, однако ISW не может подтвердить это утверждение, поскольку тактическая ситуация к западу от Авдеевки остается динамичной.

Война в Украине: новости

На линии фронта в течение суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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