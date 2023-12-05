Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Силы обороны Украины нанесли значительные удары по позициям российских захватчиков в течение текущих суток. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

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Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

При этом, со своей стороны, враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Атаки на оккупантов в Крыму - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты. Украинская спецслужба напомнила, что земля будет гореть у оккупантов под ногами. Под "раздачу" попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1М".

Также, сегодня утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии (АР Крым).

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