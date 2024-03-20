По словам Гуменюк, общее количество российских войск на этом направлении не увеличивается, в то же время их оттуда отправляют на Херсонское направление.

В районе Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, но это нормальное развитие боевых событий. Об этом заявила в эфире Радио Свобода руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя информацию аналитиков проекта Deep State о том, что российские силы продвигаются в селе Вербовое в направлении Роботино.

"Здесь надо помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение одних суток - на несколько метров, несколько десятков метров", - отметила Гуменюк.

Но, по ее словам, это не критично, это нормальное развитие боевых событий.

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"Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь - это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции", - пояснила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга.

Она также проинформировала, что возле Роботино враг активно использует контрбатарейную борьбу, в частности, артиллерию и дроны.

По словам Гуменюк, общее количество российских войск на этом направлении не увеличивается, в то же время военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

"В частности, у них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий", - заявила она.

Именно поэтому, как отметила Гуменюк, оккупанты используют этот момент как ротацию, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды.

"Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отминусование с нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы", - добавила она.

Ситуация на южном направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики DeepState заявили, что российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Вербово и Орловка.

"Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия возле Роботино, Вербового и Горьковского", - отметили они.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Противник сосредоточился на нескольких ключевых направлениях. На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

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