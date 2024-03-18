Враг имеет успехи в районе населенных пунктов Вербовое и Орловка.

Российские оккупанты продолжают активно атаковать на южном участке фронта . По данным аналитического проекта DeepState, враг имеет некоторые успехи.

Как говорится в Telegram-канале DeepState, российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Вербовое и Орловка.

"Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия возле Работино, Вербового и Горьковского", - говорится в сообщении.

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Запорожская ось - что там происходит

Отметим, что в утренней сводке Генштаб не упоминал о продвижении российских оккупантов в Запорожской области. Зато Forbes писал, что лишь недавно истощенные силы, которые отбивали, а теперь обороняют Работино, начали получать определенное подкрепление в виде 141-й пехотной бригады - одного из новейших боевых формирований Украины.

О 141-й бригаде известно очень мало. Она была сформирована именно тогда, когда в начале июня 2023 года началось украинское наступление. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, вероятно, несколько сотен военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении .

По словам Сырского, оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербового, но без особого успеха.

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