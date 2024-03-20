Военные оказались на отвоеванном выступе, а с трех сторон расположились российские оккупанты.

Украинские воины крепко держат оборону важных рубежей, несмотря на потери. Зато россияне платят за локальные успехи гораздо более высокую цену.

Как говорится в материале The New York Times, бои на равнине в Запорожской области идут уже 10 месяцев в две фазы: сначала украинские силы наступали, а теперь обороняются. Россия усиливает атаки на район, где Силы обороны имели продвижение в контрнаступлении прошлым летом.

"Держать, строить и бить"

Военные аналитики описали стратегию Украины как "держать, строить и бить" - удерживать линию на юго-востоке страны, пополнять свои подразделения свежими войсками и наносить удары беспилотниками большой дальности по нефтеперерабатывающим заводам и военным материально-техническим объектам в России.

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Солдаты, которые обороняют позиции в форме выступа, отбитые в ходе контрнаступления, говорят, что разрушенные села на Запорожье похожи на кратеры луны от взрывов снарядов. На южном краю расположено село Работино. Украина отбила его прошлым летом, на пике контрнаступления, которое не только не смогло достичь прорыва, но и оставило россиянам достаточно сильные позиции.

Украинские войска, которые удерживают этот выступ на линии фронта, могут быть атакованы с трех сторон. Отказ от этого выступления уменьшит давление на них, но это также будет означать символическую неудачу - потерю территории, которую они получили в прошлом году ценой высоких потерь и утраченного вооружения.

Военные говорят, что события на этом участке развиваются очень динамично, а российская артиллерия их значительно превзошла. В целом по линии фронта Россия выпускает в семь раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина, заявил заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк.

Американское вооружение, в частности Stryker, оказалось полезным для защиты солдат в обороне. Впрочем, помощь США фактически остановилась.

За минувшие сутки российские войска девять раз атаковали позиции вокруг Работино и прилегающие районы. Когда в прошлом году украинцы отбили село, они пробили главный рубеж российской противотанковой обороны; теперь россияне пытаются оттеснить их и заполнить этот пробел.

Работино превратилось в руины. Американские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Украина слишком долго держалась в обороне таких мест, которые не имели стратегической ценности. Но для Украины территория вокруг Работино остается важной, по крайней мере пока.

"В какой-то момент символическое становится стратегическим. Защита достижений наступления важна для морального духа, это важно для поддержки населения, это важно для внутренней веры в наш потенциал для победы", - сказал бывший советник министра обороны Юрий Сак.

Потери россиян значительно выше, чем украинцев, сказал Сак. Он отметил, что потери неизбежны с обеих сторон.

Россия давит

Сейчас Россия находится в наступлении по всей линии фронта. Армия Кремля использует свое преимущество в боеприпасах, живой силе и авиации. Россия пополнила ряды своей армии за счет отрядов бывших заключенных, покупает артснаряды у КНДР и Ирана. Ее самолеты избегают украинской противовоздушной обороны, сбрасывая бомбы с безопасного расстояния.

Только в этом году Россия сбросила более 3500 планирующих бомб. Московские средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы и препятствуют координатам украинского оружия со спутниковым наведением.

Результатом стал резкий прогресс. В феврале РФ вытеснила ВСУ из Авдеевки С тех пор Россия атаковала с использованием наземного штурма и авиабомбардировки на семи точках вдоль фронта.

На северо-востоке российские войска продвигаются сквозь сосновые леса в город Купянск, пытаясь вернуть достижения Украины в контрнаступлении осенью 2022 года.

На холмистом Донбассе Россия давит вдоль четырех линий атаки, пытаясь использовать успех Авдеевки. Украинские силы держат оборонительные позиции к западу от города, но Россия захватила несколько небольших сел.

Возле Херсона Россия атаковала украинский форпост через реку Днепр. В понедельник было три штурма. Позиция отрезана от тыла рекой, поэтому запасы БК могут доставлять только на лодке.

Украинские официальные лица заявили, что эти бои достойны внимания, поскольку они стоили России десятков тысяч убитых и раненых солдат, но в Вашингтоне есть скептицизм.

"Я понимаю, что администрация (Байдена - УНИАН) была разочарована. Непонятно, военные решения являются чисто военными или под влиянием политического давления или даже руководства", - сказала Эвелин Фаркас, директор Института Маккейна.

На тренировках для украинских военных, воюющих вблизи Работино, бойцы отметили одно преимущество перехода к оборонительной стратегии: меньше потерь. Россияне теперь должны оставить свои окопы, чтобы атаковать, а украинцы воюют с прикрытием своих позиций.

Рядовой по имени Александр, сказал, что в случае отступления украинские военные будут воевать в подобных условиях, но на других позициях. "Надо защищать каждый метр" - сказал он.

"И все-таки это жестокая борьба на юге, через ландшафт открытых полей, грунтовых дорог, руин домов и бесчисленного количества взорванных транспортных средств, против российских войск с трех сторон. Украинцы воюют на этом рубеже достаточно долго, чтобы позиции, которые они защищают, получили прозвища "Кольцо", "Кремень" и "Танковый окоп", - пишет издание.

Над головами непрерывно летают российские разведывательные беспилотники, которые ведут артиллерийский или минометный огонь по солдатам. Бомбардировки с воздуха являются распространенным явлением. Маленькие дроны-камикадзе регулярно жужжат в небе, атакуя технику и людей.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Противник сосредоточился на нескольких ключевых направлениях.

В частности, горячо было на Лиманском направлении. Там Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спирное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Зато на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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