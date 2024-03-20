Оккупанты пытаются атаковать по всей линии фронта, но наиболее угрожающей является ситуация на нескольких ключевых участках.

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Противник сосредоточился на нескольких ключевых направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению бойцов, участвовавших в боях за Работино, перед началом летнего контрнаступления украинское военное командование плохо понимало реальный уровень готовности россиян к обороне. По их словам, это могло быть одной из причин неудачи.

Одной из основных проблем ВСУ сейчас является активное применение авиабомб российским агрессором. По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, это оружие достаточно легко уничтожает украинские оборонительные укрепления.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, если Украина потерпит поражение в войне, то плохо будет всем, и всем придется как-то спасаться от россиян.

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