За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Противник сосредоточился на нескольких ключевых направлениях.
Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении, отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, по мнению бойцов, участвовавших в боях за Работино, перед началом летнего контрнаступления украинское военное командование плохо понимало реальный уровень готовности россиян к обороне. По их словам, это могло быть одной из причин неудачи.
Одной из основных проблем ВСУ сейчас является активное применение авиабомб российским агрессором. По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, это оружие достаточно легко уничтожает украинские оборонительные укрепления.
Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, если Украина потерпит поражение в войне, то плохо будет всем, и всем придется как-то спасаться от россиян.