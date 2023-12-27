На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений на линии фронта, очень "горячо" было на Авдеевском направлении – там наши защитники отбили около 30 атак россиян. Об этом сообщил Генеральнтый штаб ВСУ в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу Сзначительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечает Генштаб, на Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отражено 7 атак.

Видео дня

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского Лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении илы обороны отбили 9 атак противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил", - сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг в целом нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг продолжает атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БПЛА типа "Shahed-136/131". Дроны-камикадзе запускали с двух направлений: из Балаклавы (оккупированный Крым) и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 вражеских ударных дрона.

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона есть несколько раненых, среди которых - подросток. Также погиб один человек.

Вас также могут заинтересовать новости: