Также в Херсоне поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Ночью оккупанты массировано атаковали юг Украины. В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона есть несколько раненых, среди которых - подросток. Также погиб один человек.

"Ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Две волны атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы. Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе: 12 - в Одесской области, 3 - в Николаевской, 2 - в Винницкой области", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Кроме того, захватчики атаковали Херсон, однако информация по пострадавшим еще уточняется.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели, но обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон рухнул на дачные дома в пригороде Одессы.

По данным Сил обороны, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Также военные обнародовали фото и видео последствий падения сбитого "Шахеда" в Одесской области.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома, где в результате атаки погиб 35-летний мужчина. Среди раненых-37-летняя женщина и подросток. Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают всю необходимую помощь.

Ночная атака дронов

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия атаковала Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131"с двух направлений: Балаклавы (оккупированный Крым) и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Всего запустили 46 БПЛА, из которых удалось уничтожить 32 вражеские ударные БпЛА.

Большинство дронов, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область, еще несколько - упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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