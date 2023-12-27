Враг запускал БПЛА волнами, всего Украину атаковали 46 дронов.

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений. Дроны запускали из Балаклавы (оккупированный Крым) и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, всего было запущено 46 БПЛА. Они атаковали волнами в период с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

Чтобы отразить воздушное нападение была привлечена тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Нашим защитникам удалось уничтожить 32 вражеские ударные БПЛА врага.

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Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько дронов упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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Накануне россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В это время там около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда. Сейчас количество погибших и раненых не уточнялось.

Военный аналитик Петр Черник считает, что в результате уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" российские оккупанты могли потерять около двух тысяч ударных беспилотников "шахед".

ВСУ за последние четыре месяца уничтожили 20% ЧФ России.

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