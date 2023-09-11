Российский диктатор хочет захватить всю Украину, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское контрнаступление зависит от многих факторов, однако ускорить его, в первую очередь, поможет дальнобойное оружие, в частности, американские ракеты ATACMS.

"Ускорение контрнаступления зависит от многих моментов... но мы должны помнить, что нам нужен результат. Мы должны вернуть, деоккупировать наши земли. И это не только о землях. Это о людях", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Президент подчеркнул, что замороженная война - это не мир. По его мнению, Владимир Путин хочет захватить Украину, уничтожить ее и украинцев, поскольку российский диктатор понимает, что Украина никогда не отступит и не отдаст свои земли.

Видео дня

"Мы никогда этого не сделаем. Поэтому он должен убить нас, что он и хочет сделать. Поэтому, когда мы говорим о контрнаступлении, это зависит от многих факторов", - добавил он.

Зеленский также отметил, что Украина ожидала вооружения от союзников и не начинала контрнаступление. Именно это ожидание и позволило России подготовиться к украинскому контрнаступлению, в частности, осуществить минирование территории и создать сразу три линии обороны.

Кроме того, президент подчеркнул, что само решение о предоставлении Украине вооружения еще не означает результата, поскольку оружие не получают мгновенно.

"Кое-что все еще в пути... пока многие люди говорят, что контрнаступление слишком медленное, кое-что до сих пор в пути", - сказал он.

По словам Зеленского, прежде всего Украине нужно дальнобойное оружие, артиллерия, боеприпасы и тому подобное. Он уточнил, что планирует продолжить переговоры с президентом США Джозефом Байденом о предоставлении Украине ракет ATACMS.

"Я думаю, что Байден может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS. Это было очень важно. Так что насчет ATACMS я буду говорить с президентом Байденом снова. Это не первый диалог. Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", - добавил президент.

В этом контексте он подчеркнул, что Украине очень важно не делать паузы в контрнаступлении, поэтому армии очень нужны ATACMS, а также западные истребители, которые позволят получить преимущество над россиянами в небе.

"Все, чего мы хотим, - это добиться успеха и счастливого конца. Это не фильм, это не длится полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас его не будет - мы потеряли много людей. Это не счастливый конец", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что только победа в этой войне поможет деоккупировать украинские территории. "Наша победа не даст России возможности атаковать другие страны - в частности, страны Балтии, Польшу и т.д. - и не даст России возможности этой агрессией вернуть нас в Советский Союз. Мы этого не хотим", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, западный мир должен понимать, что Украина борется не только за свои ценности, а за общие с Западом, и что эта война также общая. Однако, Украина платит в этой войне самую высокую цену.

Важные украинские новости - война против РФ продолжается

По данным Минобороны, в течение недели украинские войска освободили на Бахмутском направлении еще около 2 квадратных километров территории. За время наступательной кампании под Бахмутом сейчас освобождено уже 49 кв. км. На этом направлении Вооруженные силы Украины также имели определенный успех в районе Клещиевки и Андреевки, оттеснив россиян с занимаемых позиций и продвинувшись вперед.

Кроме того, ВСУ заняли часть Опытного возле Авдеевки, а также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: