Всего в Донецкой области за минувшие сутки оккупанты убили двоих и ранили 7 гражданских.

На Донетчине за минувшие сутки оккупанты убили двоих и ранили 7 гражданских лиц.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей области: в Бахмуте и Курдюмовке. Кроме того, в Святогорске обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - отметил он.

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По словам Кириленко, еще 7 человек за вчера получили ранения.

Председатель ОВА в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине: какая ситуация на Донбассе

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

5 октября глава Донецкой ЭВА Павел Кириленко сообщил, что в деокупованому Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских.

В последнее время оккупанты и коллаборанты выходят на связь с украинскими военными и властями, предлагая сотрудничество. Это происходит на фоне успехов украинской армии.

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