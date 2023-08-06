Враг для запуска 20 ракет поднял в воздух 14 бортов, которые суммарно могут запустить более 110 боеприпасов, отметил эксперт.

Российские оккупанты с 5 на 6 августа совершили по Украине один из самых мощных комбинированных ударов за последнее время. Противники использовали беспилотники, крылатые ракеты авиационного и морского базирования, а также "гиперзвук" (три Х-47М2 "Кинжал").

На себя обращает внимание то, что РФ снова начала использовать ракеты Х-101/555, и для этого в воздух поднимали 14 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram. Эксперт отметил, что для запуска 20 ракет противник поднял в воздух 14 бортов, которые суммарно могут запустить 112 боеприпасов.

"Последний раз Х-101/555 запускали 26 июля. А до того - 26 июня. Почему это бросилось в глаза? Потому что пока эти сроки удивительным образом совпадают с производственными мощностями оккупантов по выпуску Х-101/555 - 1,5-2 ракеты в сутки. Это не говорит о том, что они перешли исключительно на применение того, что изготовили, ведь есть еще остатки с хранения", - отметил аналитик.

Видео дня

Полномасштабная война в Украине продолжается - важные новости

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что с вечера 5-го по утро 6-го августа украинские воины ликвидировали 30 российских ракет и 27 ударных. Были уничтожены 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 13 крылатых ракет "Калибр" и 27 дронов Shahed-136/131.

5 числа и в ночь на 6 воздушная тревога звучала в ряде областей Украины. Кроме того, в некоторых регионах видели вражеские ракеты. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что работали силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что всего с начала полномасштабного вторжения защитники Украины ликвидировали 1 347 российских крылатых ракет и 4 116 дронов оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: