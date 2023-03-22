На месте трагедии работали более 100 спасателей.

Количество жертв российских ударов дронами в городе Ржищев Киевской области возросло до 8 человек.

По состоянию на 18:00 среды, 22 марта, сообщалось, что под завалами, вероятно, находились 4 человека, идет речь на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. "...погибло 8 человек, пострадало 7 человек и спасен 1 человек. На место происшествия привлечено 116 человек личного состава и 27 единиц техники...", - отметили спасатели.

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Удар России по Киевской области дронами - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Ржищеве в результате вражеской атаки беспилотниками-камикадзе иранского производства типа "Шахед" в ночь на 22 марта были повреждены два общежития и учебный корпус профессионального лицея.

Сначала сообщалось о 3 погибших и 7 раненых. Позже в полиции поделились, что погибли 7 человек, а 9 - травмированы.

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