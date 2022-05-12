Пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе локализован, работают спасатели.

Сегодняшний обстрел Полтавщины - едва ли не самый крупный за время полномасштабной войны.

Об этом сказал председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в видеообращении в Telegram.

Он отметил, что 12 российских ракет ударили по Кременчугу, из них "большинство попало в нефтеперерабатывающий завод", который и так не работал.

"Там сейчас пожар, работают спасатели. Пожар локализован", - сказал Лунин.

Он рассказал, что одну ракету наши ВСУ сбили, а другие ракеты попали по объектам инфраструктуры Кременчуга.

"К счастью пострадавших и погибших нет", - сказал глава ова.

Как сообщал УНИАН, около 17: 20 Лунин сообщил, что оккупанты нанесли удары по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе.

В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

По данным Лунина, в этом году завод не заработает.