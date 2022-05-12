Сегодняшний обстрел Полтавщины - едва ли не самый крупный за время полномасштабной войны.
Об этом сказал председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в видеообращении в Telegram.
Он отметил, что 12 российских ракет ударили по Кременчугу, из них "большинство попало в нефтеперерабатывающий завод", который и так не работал.
"Там сейчас пожар, работают спасатели. Пожар локализован", - сказал Лунин.
Он рассказал, что одну ракету наши ВСУ сбили, а другие ракеты попали по объектам инфраструктуры Кременчуга.
"К счастью пострадавших и погибших нет", - сказал глава ова.
Как сообщал УНИАН, около 17: 20 Лунин сообщил, что оккупанты нанесли удары по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе.
В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.
По данным Лунина, в этом году завод не заработает.