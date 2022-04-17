Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение в разных регионах.

В Одесской области задержаны трое агентов РФ.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержала троих ее агентов.

"Установлено, что их действия координировали лица, которые в 2014 году сбежали в Россию. Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались совершить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводились постановочные митинги", - сказано в сообщении.

За последний месяц планы кураторов изменились, и работу агентов переформатировали. С тех пор они собирали разведданные: о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центрах, настроениях местных жителей. При необходимости – отправляли фотоотчеты.

В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей подрывной деятельности.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Служба безопасности Украины обнаружила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов.

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