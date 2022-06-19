Сейчас у врага нет возможности провести десантную операцию, поэтому он применяет тактику ракетных ударов по области.

Ситуация на территории Одесской области остается напряженной и тревожной.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация остается напряженной и тревожной, потому что каждую ночь, каждый день у нас доносятся сигналы воздушной тревоги, сегодня тоже было тревожно. Сегодня в очередной раз отличились наши силы противовоздушной обороны, были уничтожены две вражеские ракеты типа "Оникс", которые были запущены с территории оккупированного Крыма. Накануне такая же ситуация-снова уничтожены две ракеты", рассказал он.

"Наши Вооруженные силы, силы Одесского региона тоже держат в соответствующем тонусе. Например, группировка Черноморского флота РФ, которая, как они считают, находится на безопасном расстоянии", - добавил он.

По словам Братчука, сейчас у врага нет возможности провести десантную операцию, поэтому он применяет тактику ракетных ударов по области.

Как сообщал УНИАН, по данным Оперативного командования "Юг", вражеский флот увеличил до трех число подводных лодок в Черном море. Таким образом оккупанты пытаются минимизировать потери на море. Сейчас в готовности к ракетному удару находятся 28 "Калибров" на двух надводных ракетных кораблях и трех подводных лодках.

Кроме того, в составе вражеской корабельной группировки находятся 3 больших десантных корабля, которые готовы к выполнению боевых задач.

17 июня в акватории Черного моря ракетами был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех", который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, вооружение, личный состав и ЗРК"Тор".

На текущей неделе, до этого события, в составе вражеской корабельной группировки была одна подводная лодка с крылатыми ракетами на борту.

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