Ракеты запускали с территории временно оккупированного Крыма.

В ночь с субботы на воскресенье, 19 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

В официальном сообщении ОК "Юг" отмечает, что враг атакует Одесщину с целью давления.

"Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведется боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и взрывать экономические и стратегические резервы государства", - подчеркнули в ОК.

"Суспильное Одесса" со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг" сообщает, что за последнюю неделю российские военные атаковали Одесскую область шестью ракетами типа "Оникс". Все ракеты были сбиты украинскими военными.

Как писал УНИАН, этой ночью на территории Одессы и Одесской области была дважды объявлена воздушнуя тревога - с 00.55 до 01:22 и с 01:58 до 02:25.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. Он посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. Также президент посещал Николаевщину.

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