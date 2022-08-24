Враги пытались комплексно захватить областной центр, отметил полковник ВСУ.

Для захвата Одессы российские оккупанты пытались провести классическую десантную операцию.

Замысел врагов был такой - идет десант, и движется сухопутная группировка, которая должна была поддержать десантников с суши, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины - военный эксперт Олег Жданов.

"…А замысел был да, что сначала идет десант, на него оттягивается часть сил, для того, чтобы сбросить его в море, и пока десант сражается, группировка сухопутная пробивается к месту… высадки десанта и поддерживает его с суши. Это классическая десантная операция…", - отметил эксперт.

Противники по двум причинам не смогли провести десантную операцию и захватить Одессу с моря и с суши - областной центр спасла погода и отсутствие основных сил оккупантов в районе города.

"…Российская Федерация высаживала десант (в Одесской области - Ред.). Вспомните, первый десант утонул, потому что вода была холодная, не доплыл и… была противодесантная операция, проводили Вооруженные силы Украины. А потом высадка десанта усложнилась тем, что было штормовое море, и не могли доплыть, просто доплыть до берега", - сказал полковник.

Жданов добавил, что защитники Украины готовились к высадке вражеского десанта в районе Одессы, и он мог быть уничтожен.

"…самое главное, на что был расчет, это на то, что к моменту высадки десанта… смотрите, десант высаживается, захватывает плацдарм, начинает его удерживать на нашем побережье и к этому времени, соответственно, мы должны отражать десантную операцию, а к этому времени с другой стороны подходят основные силы сухопутным коридором. Но мы остановили основные силы в районе Вознесенска", - объяснил эксперт.

По его словам, "вот это не дало возможности Российской Федерации - погода и отсутствие основных сил противника в районе Одессы, не дали возможности провести десантную операцию и комплексно захватить Одессу с двух сторон - с моря и с суши, это и спасло".

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противники не раз обстреливали Одесскую область, в частности, Одессу, были жертвы. Для того, чтобы защитить областной центр от вражеского десанта, были заминированы пляжи и часть акватории Черного моря.

В конце апреля стало известно, что на части территории региона проводят плановые контрдиверсионные мероприятия. Позже появилась информация о задержанных возможных пособниках врага.

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