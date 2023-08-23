Девять дронов удалось уничтожить, но есть разрушения. Вспыхнул пожар.

Сегодня ночью враг нанес дроновый удар по Одесской области, есть попадание в зернохранилище.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Отмечается, что ночью враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Атака совершена с восточного побережья Азовского моря. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 дронов типа Shahed-136/131.

"Но к сожалению есть попадание. Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - рассказали военные.

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По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

"Цель врага - гражданская инфраструктура региона. В производственно-перегрузочных комплексах вспыхнул пожар, общей площадью 700 кв. м. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - подчеркнул Кипер.

Удары оккупантов по Одесской области

В ночь на 14 августа оккупанты ударили по Одессе 8 "Калибрами" и 15 ударными дронами "Шахед". В результате падения обломков повреждены общежитие одного из учебных заведений, жилые дома, аптеки. Пострадали трое работников гипермаркета Fozzy - после атаки, из-за значительных разрушений он закрылся. Почти 300 человек потеряли работу.

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