В Одесской области работали украинский С-300 и немецкий Gepard.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как подразделения противовоздушной обороны отбивали ночную ракетно-дроновую атаку оккупационных войск на Одесскую область, которая произошла 14 августа.

"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий Gepard", - отметил Олещук в заметке в Telegram.

Ночная атака на Одессу - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты применили против Одессы 8 "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед". Пострадали трое работников гипермаркета.

Предварительно по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение 203 домов. Изуродованы четыре медицинских учреждения, среди которых - роддом-роддом. В зданиях пострадали окна, двери и кровля.

Позже стало известно, что из-за ужасных разрушений в Одессе гипермаркет Fozzy больше не будет работать.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в нынешнем ударе была ограничена номенклатура средств, по сравнению с началом зернового террора, когда применялась также ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К.

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