Во время атаки враг применил едва ли не все разнообразие своего ракетного потенциала.

В Одессе из-за удара, который враг нанес сегодня ночью, возросло количество пострадавших, среди них - спасатели.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, в результате ночной атаки по городу пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.

"В городские больницы госпитализировали троих пострадавших. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них - спасатель. У людей - осколочные ранения и отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской ночной атаки пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре - пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", - заявил он.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ночью по Николаевской и Одесской области враг применил едва ли не все разнообразие своего ракетного потенциала.

"Хотя силы противовоздушной обороны работали максимально мощно, уничтожив в Одесской области все 12 "Шахедов" и два "Калибра", а в Николаевской - 3 "Искандер-К". К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить, в частности, сверхсложные для поражения сверхзвуковые ракеты типа Х-22 и "Оникс", - рассказали в командовании.

В частности, враг атаковал порты Большой Одессы, повреждений получила портовая инфраструктура, но армия РФ попала также в объекты никак не связанные ни с военными, ни с портами. "Разрушили админздание в центре Одессы, где взрывной волной повреждены еще несколько домов, в том числе жилых. В складских помещениях одного из предприятий Одесской области, куда также попал враг, вспыхнул пожар. Пострадал гражданский работник", - говорится в сообщении.

В Николаеве пострадало 19 человек, из них 5 детей. Во время поисково-спасательной операции из-под завалов в городе достали тело погибшего, еще 2 человек удалось спасти.

Атака на юг Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия нанесла мощный удар по Одесщине и Николаевщине. В Николаеве в результате попадания ракеты разрушены два верхних этажа трехэтажного дома, возник масштабный пожар, повреждения получили несколько окружающих зданий. Повреждены около полутора десятков частных гаражей, пожар в них также оперативно ликвидирован.

В Одессе повреждений и разрушений получили объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, в Одесском районе - складские помещения частного предприятия. В Одессе четыре человека получили ранения, среди них-подросток. Еще одного человека нашли мертвым под завалами.

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