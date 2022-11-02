Противник на рассвете атаковал Одесскую область ракетами.

Над Черным морем силы Противовоздушной обороны Украины сбили три ракеты Х-59, которые враг запустил по Одесской области.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"На рассвете по Одесской области враг направил три крылатые ракеты Х-59. По направлению Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами Противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Одесской области во время войны с РФ - важнейшие новости

22 октября сообщалось, что противник нанес ракетные удары по региону, вследствие чего в нескольких населенных пунктах пропала электроэнергия. Также сообщалось, что из-за ракетных ударов пострадали три человека.

31 числа оккупанты совершили массированную атаку на Украину. В этот день в небе над Одесской областью подразделения Противовоздушной обороны нашего государства ликвидировали две вражеские ракеты.

Справка УНИАН. Ракета Х-59 ("Овод") - это советская и российская высокоточная авиационная ракета. Класс этой ракеты "воздух-поверхность", а радиус действия - средний. Эта ракета, в частности, предназначена для поражения надводных и надземных важных объектах, которые прикрывают средства ПВО.

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