Задержанные вели видеосъемку на мобильный телефон из автомобиля.

В Одесской области задержали мужчину и женщину за видеосъемку украинских блокпостов и военных.

Об этом сообщили в 11-й бригаде им. Михаила Грушевского Нацгвардии Украины.

Отмечается, что нацгвардейцы задержали двух человек, которые, вероятно, передавали информацию российским оккупантам.

В частности, во время несения службы на одном из блокпостов, бойцы обнаружили двух человек, которые из своего автомобиля вели видеозапись.

Проверив их мобильный телефон, нацгвардейцы нашли в нем ряд изображений блокпостов, мест расположения военной техники ВСУ.

На вопрос, откуда и для чего они вели видеосъемку, задержанные (мужчина и женщина) не ответили.

В ходе проверки документов выяснилось, что эти люди – уроженцы Луганской и Одесской областей.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Ивано-Франковске Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали информаторшу Российской Федерации. В частности, жительница Киева переехала на Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась неподалеку от военного аэродрома. Предательница изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Полученные данные направляла в РФ. Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).