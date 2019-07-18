На Полтавщине задержали информатора ФСБ (фото, видео)

За свои действия подозреваемый получал денежное вознаграждение от спецслужбы государства-агрессора.

Военная прокуратура Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области разоблачили в государственной измене жителя Кременчуга.

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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Установлено, что указанное лицо в течение 2016-2019 годов с целью нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины передавало сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Украине работникам ФСБ Российской Федерации», - говорится в сообщении.

За такие действия мужчина получал денежное вознаграждение от спецслужбы государства-агрессора.

В ходе обысков у него изъяты предметы преступной деятельности и 9 тыс. долл., а также 4 900 российских рублей, добытых преступным путем.

К настоящему моменту правоохранители сообщили гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Составлено и подано в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается на сайте СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что житель Полтавщины, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.

Оперативники СБ задокументировали, что выполняя задания российской спецслужбы злоумышленник через личные связи осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал россиянам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО/ООС.