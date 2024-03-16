В областном центре, по предварительным сведениям, повреждено более 60 домов.

В центре внимания смертоносный российский ракетный удар по Одессе, осуществленный 15 марта. Стали известны имена трех полицейских, которые стали жертвами воздушной атаки.

В частности, Тульчинская городская территориальная громада (Винницкая область) призвала население встретить кортеж с погибшими вечером 16 марта. По территории громады будет проезжать кортеж с погибшими защитниками Украины - 33-летним Хоменко Сергеем Александровичем из Погребищенской громады и 31-летним Федоренко Романом Владимировичем из Липовецкой громады.

"Военные полка управления полиции особого назначения (штурмовой полк "Цунами") Департамента полиции особого назначения объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" погибли во время российского террористического нападения в Одессе 15 марта", - говорится в сообщении.

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Людей попросили почтить память защитников, сформировав живой коридор по определенному маршруту.

Также стало известно, что среди погибших от вчерашнего ракетного удара есть сержант полиции Андрей Ильюшин. После первого прилета Андрей Ильюшин поспешил спасать своих побратимов, оказывать первую медицинскую помощь, поскольку он был военным медиком. Второй ракетный удар унес его жизнь. У него осталась жена и маленький ребенок", - сообщила одесситка Любовь Рябко.

По данным мэрии Одессы, по предварительным сведениям, в результате атаки на город 15 марта повреждены 64 дома одесситов. Еще четыре частных дома уничтожены полностью. Обследование продолжается. На месте работает оперативный штаб. Коммунальные службы ликвидируют последствия и вместе с благотворительными организациями и фондами помогают в закрытии окон пленкой и ДСП-плитами.

Важные новости - Одесса мощно атакована, и об этом стоит знать

Российская армия нанесла по городу удар двумя ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне. Сначала была запущена одна ракета, а через небольшой промежуток времени, когда на место на помощь людям прибыли представители соответствующих служб, враг нанес повторный удар.

В результате атаки погиб 21 человек: сотрудник учебного заведения, полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, фельдшер "скорой". В больницах находятся десятки раненых, среди них есть пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии.

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