Все пострадавшие получат из бюджета города денежную помощь.

Смертоносный российский ракетный удар по Одессе, осуществленный 15 марта, оброс новыми деталями.

Как сообщила журналистам заместитель мэра города Светлана Бедрега, пострадавшие получат материальную помощь из бюджета Одессы. В зависимости от состояния пострадавшего сумма составит от 50 тыс. до 100 тыс. гривень. Кроме того, расходы на погребение погибших также возьмет на себя город. Сейчас на месте трагедии продолжают работать оперативные и городские службы, благотворительные организации, волонтеры.

"Городская власть с первых минут на месте, рядом с людьми. Помогаем закрывать окна и двери, пока пленкой и ДСП, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха и осадков в помещение. На сегодня таких 52 дома, обследование продолжается. Людям оказывается вся необходимая помощь в оформлении документов на материальную помощь и компенсацию", - рассказал городской голова Геннадий Труханов.

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Коммунальные службы города продолжают разбор завалов. В работах принимают участие 34 сотрудника, привлечено 11 единиц техники. Также стало известно, что среди погибших - педагог. По словам директора департамента образования и науки городского совета Елены Буйневич, из-за ракетного удара 15 марта погиб сотрудник учебного заведения.

"Искренне скорбим по поводу невосполнимой утраты - гибели нашего коллеги Березного Александра Зосимовича, заместителя директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения. Скорбная новость страшная, ужасная, несправедливая... перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела", - сообщила Буйневич.

Важные новости - Одесса сегодня в центре внимания

Армия РФ атаковала Одессу двумя ракетами "Искандер-М", которые попали в жилой сектор. Произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне, по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения. После первого удара на место происшествия прибыли спасатели и "скорые", чтобы помочь пострадавшим. В этот момент российские захватчики нанесли повторный удар, как утверждают специалисты, чтобы жертв было гораздо больше. Погибло 20 человек, среди которых фельдшер, спасатель, полицейские, бывший вице-мэр Одессы.

Сегодня, 16 марта, стало известно, что в больнице от ранений скончался еще один сотрудник ГСЧС. В больницах - десятки пострадавших.

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