Как сообщалось, российские ракеты попали в автосалон и салон продаж сельхозтехники.

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия ночного массированного обстрела.

В своем Telegram-канале он опубликовал фото.

Как сообщалось, ночью 18 июля около 03:00 Николаев в очередной раз массированно обстреляли. Известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон продаж сельхозтехники. Также оккупанты обстреляли окрестности города.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

По информации областной военной администрации, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. Снаряды легли преимущественно на открытых территориях, пострадавших нет.

Также зафиксированы обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших уточняется.

Вас также могут заинтересовать новости: