По предварительной информации, обошлось без жертв.

Сегодня около 03:00 ночи россияне нанесли по Николаеву массированный ракетный удар.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"Около 03:00 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники", - сообщил Ким.

По его словам, другие попадания были по окраинам города. "Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - отметил он.

Напомним, 15 июля 2022 года в Николаеве прозвучали более 10 мощных взрывов. Были атакованы два крупнейших университеты города. Впоследствии стало известно, что в результате вражеских ракетных ударов были ранены.

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