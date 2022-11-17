Противников якобы достают из-под завалов в школе в Михайловке, поделился глава Мелитополя.

Минувшей ночью в больницу в Мелитополе привезли более десяти российских оккупантов с травмами различной степени тяжести.

Россияне на временно оккупированной территории Запорожской области "вдруг заболели", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"...Минувшей ночью в больницу в Мелитополе привезли более десяти захватчиков с травмами различной степени тяжести. Их якобы достают из-под завалов в школе с. Михайловка", - отметил он.

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Также, по словам Федорова, известно, что ночью было громко во временно оккупированной Васильевке.

Напомним, украинские воины дают достойный отпор российским захватчикам - по состоянию на 17 ноября на нашей земле уже ликвидировали около 83 тыс. 110 противников.

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С 26 февраля Мелитополь контролируют российские оккупанты. Врагу также удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, расположенных в Мелитопольском районе. Населенные пункты захвачены, но не покорены захватчиком.

На территории региона работают украинские партизаны, там не раз раздавались взрывы.

В частности, 15 ноября стало известно, что партизаны передали "взрывной привет" так называемому "заместителю руководителя" оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитополя Дмитрию Трухину ("Дима-Коробок").

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