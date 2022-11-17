В нашем государстве за сутки уничтожили еще 7 танков противника.

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали более 83,1 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 83 тыс. 110 человек, из которых 400 уничтожено за прошедшие сутки.

Кроме того, враг лишился 2 тыс. 878 танков (7 за минувшие сутки), 5 тыс. 804 боевых бронированных машин (7 за сутки), 1 тыс. 860 артиллерийских систем, 393 реактивных систем залпового огня, 208 средств противовоздушной обороны, 278 самолетов, 261 вертолета, 1 тыс. 531 беспилотников оперативно-тактического уровня (6 за сутки), 474 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 362 единицы автомобильной техники и автоцистерн (2 за сутки) и 160 единиц специальной техники.

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Война в Украине с Россией - важнейшие новости

ВСУ в конце лета пошли в контрнаступление. Наши воины по состоянию на 14 ноября уже освободили более 50% территорий, которые Россия успела захватить.

По состоянию на 17 ноября потери России в Украине составили около 82 тыс. 710 человек.

Военный эксперт, полковник запаса нашей армии Олег Жданов предупредил, что российский президент Владимир Путин хочет уничтожить Украину и ликвидировать украинцев как нацию.

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