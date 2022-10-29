Противники не получают назначенных выплат, отметили в Генштабе армии Украины.

У боевиков незаконных вооруженных формирований в Луганской области большие проблемы с денежным обеспечением.

Об этом идет речь в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области большие проблемы с денежным обеспечением. Боевики не получают назначенных выплат", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

Сегодня, 29 октября, в Министерстве обороны Украины заявили, что поселок Невское в этом регионе освобожден от российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: