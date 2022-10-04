Террорист активно способствовал оккупации вооруженными силами РФ территории Автономной Республики Крым.

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации, главарю одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игорю Безлеру, который причастен к пыткам украинцев в Крыму.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя Telegram.

В частности, бывший главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР", который также причастен к оккупации полуострова, подозревается в пытках украинцев в Крыму.

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"Прокуратура автономии сообщила о подозрении гражданину РФ, активному участнику событий, которые привели к оккупации Крымского полуострова, именно он позже стал одним из главарей незаконного вооруженного формирования, которое действовало в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ).

Как отметили в прокуратуре, подозреваемый активно способствовал оккупации вооруженными силами РФ территории Автономной Республики Крым.

Также в марте 2014 года, находясь в г. Симферополь, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова.

Террорист "ДНР" Игорь Безлер: какие преступления он совершил

В июне 2014 года в городе Горловка Донецкой области Безлер возглавил группировку боевиков.

По данным СБУ, было установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.