В марте они прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации России и добровольно стали "работниками милиции" у оккупантов.

Пятеро сотрудников полиции Луганщины подозреваются в коллаборационной деятельности.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры им было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды новообразованных незаконных структур и поклялись на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, они добровольно стали "работниками милиции" так называемых Старобельского, Счастьинского и Станично-Луганского "РОВД МВД "ЛНР".

Сейчас решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемых с целью привода в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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