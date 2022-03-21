У информатора оккупантов нашли банковские карты и средства связи.

В городе Вольнянск Запорожской области правоохранители разоблачили 52-летнего украинца, который изучал местонахождение сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправлял данные российским оккупантам.

Об этом сообщила Национальная полиция в Телеграм-канале.

У информатора оккупантов нашли банковские карты, средства связи и средство передвижения.

Все собранные материалы передадут СБУ для принятия дальнейшего процессуального решения относительно предателя.

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