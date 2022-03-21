Ликвидированные военнослужащие предали присягу и перешли на сторону РФ после аннексии полуострова.

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального (Крым).

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

До аннексии Крыма в Перевальном базировалась 36 бригада морская пехота и подразделения специального назначения. Часть военных не вышла из полуострова, предала присягу и в 2022 году пришла воевать против Украины.

"Предателей уничтожено, теперь они 200-е со 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Да, ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.

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