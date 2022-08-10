В Офисе президента назвали возможную причину взрывов на территории военного объкта в Крыму.

Украинская сторона безусловно не причастна к взрывам во временно оккупированном Россией Крыму на территории военной авиабазы.

Мощные взрывы в Крыму могли стать результатом неэффективного управления внутри армии РФ, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Дождь".

"Конечно, нет (Украина не причастна к взрывам на крымской военной авиабазе - Ред.). Мы здесь при чем? Безусловно нет", - сказал он.

Советник руководителя ОП добавил, что "это, возможно, действительно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри Вооруженных сил Российской Федерации".

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военной авиабазе в Новофедоровке. СМИ узнали, что горела взлетная полоса военного аэродрома и склады с боеприпасами. Люди в панике покидали Новофедоровку и полуостров.

Журналисты выяснили, что в результате взрывов в Крыму погиб один человек, а семь - пострадали.

В российском Минобороны утверждали, что взрывы в Крыму 9 августа произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили противникам о правилах пожарной безопасности, в частности, о запрете курения в неустановленных местах.

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