Нужно изменить приоритеты в процессе деоккупации Крыма, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Украинской власти необходимо изменить стратегию освобождения Крыма, захваченного Российской Федерацией.

Необходимо изменить приоритеты в процессе деоккупации полуострова, написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем аккаунте в Twitter. "Стратегия деоккупации Крыма - время новой редакции. Очередность средств деоккупации - политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. - требует изменения приоритетов", - отметил он.

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Деоккупация Крыма - сегодня это стоит знать

Киев решил бороться за все свои земли, которые захватили россияне. Западные СМИ в январе сообщали, что американская сторона может предоставить Украине вооружение, необходимое для освобождения Крыма.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан говорил, что деоккупация полуострова возможна с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Позже бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес говорил, что на первом этапе освобождения полуострова защитники Украины должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре российского Черноморского флота, а на втором - поразить другие важные для противников цели, чтобы сделать Крым непригодным для войск РФ.

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