Люди должны быть готовы начать работать немедленно после освобождения украинского полуострова, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины решили уже начинать готовить кадровый резерв для деоккупированного в будущем полуострова Крым.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - глава ведомства Ирина Верещук в Telegram. По ее словам, сегодня состоялось расширенное межведомственное совещание по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества.

"Ростов, Москву и Казань нам не надо. Но Крым не отдадим", - подчеркнула Верещук.

Видео дня

Она отметила, что на совещании приняли решение начинать готовить кадровый резерв для украинского полуострова. "Люди должны быть готовы начать работать немедленно после его деоккупации", - подчеркнула министр.

Освобождение Крыма - новости, которые сегодня стоит знать

Киев решил бороться за все свои земли, которые захватила Россия, в том числе - за Крым. В январе западные СМИ узнали, что американские власти могут предоставить украинской стороне вооружение, необходимое для полной деоккупации полуострова.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан говорил, что Крым можно освободить с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: