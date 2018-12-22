«Кременчук» дома уступил «Донбассу» в матче лидеров УХЛ

Дублем отметился Александр Костиков, а матч в Кременчуге завершился со счетом 3:5.

В Кременчуге состоялся центральный матч 24 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между местным «Кременчуком» и «Донбассом».

Матч завершился со счетом 3:5, сообщает официальный сайт сороевнований.

Дончане в Кременчуг приехали максимально настроенными увезти с собой три очка. Это же сходу отобразилось и на табло - к середине первого периода кременчужане «горели» 0:3 - дважды отличился Александр Костиков и голевой балл себе в актив записал Илья Коренчук. Только под конец двадцатиминутки кременчужане смогли отыграть одну шайбу благодаря точному броску Егора Севрюгина.

Во втором периоде «горожане» заметно увеличили скорости и остроту своих атак, однако, ворота Богдана Дьяченко так и остались неприкосновенным. В свою очередь дончане ещё раз смогли поразить ворота противника - четвертую шайбу «Донбасса» в матче на свой счёт записал Виталий Лялька.

На старте заключительного отрезка встречи подопечные Александра Савицкого усилиями Ивана Цыпнятова смогли отыграть одну пропущенную шайбу, на что дончане ответили точным броском Артемия Пуголовкина. Точку в матче поставил лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселев, установив окончательный счёт 3:5, но, увы, помочь команде отыграться эта шайба не смогла.

Таким образом «Донбасс» сокращает разрыв от второго места в турнирной таблице до 5 очков и продлевает свою победную серию до восьми матчей.

«Кременчук» - «Донбасс» 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 Костиков (Александров), 4:44; 0:2 Коренчук (Разумов, Карпенко), 9:56; 0:3 Костиков (Сильницкий), 10:51; 1:3 Севоюгин (Гриценко, Ворона -больш.), 14:44; 1:4 Лялька (Пуголовкин), 29:52; 2:4 Цыпнятов (Красильников), 40:32; 2:5 Пуголовкин (Лялька), 47:44; 3:5 Киселев( Зайцев, Фурса-больш.), 59:30.