Власти готовят график плановых отключений электроснабжения.

В результате утренних обстрелов Киевской области погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Более пяти часов длилась воздушная тревога. В результате массированной атаки в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия", - отметил он.

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По словам главы ОВА, в результате обстрела в Киевской области пострадали 10 человек, еще 1 погиб.

Он также напомнил, что в Киевской области состоятся плановые отключения электроснабжения, о которых будут предупреждать заранее.

"В настоящее время готовится график отключений", - уточнил Кулеба.

Ракетный удар по Киевской области сегодня - самые важные новости

Утром 10 октября РФ устроила массированную ракетную атаку по населенным пунктам Украины. Под удар, в частности, попала Киевская область.

Вражеские "прилеты" были в трех районах региона - враг попал в критическую и гражданскую инфраструктуру. Есть разрушения, под завалами находились люди.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный сообщал, что Россия сегодня утром запустила по Украине 75 ракет, 41 из них обезвредили украинские системы противовоздушной обороны.

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