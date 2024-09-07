Украинская ПВО этой ночью работала в ряде областей, отметили в ВСУ.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 7 сентября, запустили по украинской земле 67 ударных беспилотников типа Shahed, украинские воины ликвидировали 58 из них. Противники запускали дроны из таких районов - крымский мыс Чауда и российские города Ейск и Курск.

Шесть вражеских дронов вылетели из воздушного пространства, которое контролирует Украина, и полетели в направлении РФ, Беларуси и временно оккупированной территории Луганской области, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Еще три беспилотника противника локально потеряли на подконтрольной нашему государству территории - они могли упасть под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины... Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях", - отметили в ВСУ.

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Ночью 7 сентября в Киеве около 3.00 слышали мощные взрывы. Позже стало известно, что в небе над столицей силы ПВО сбивали беспилотники противника. По сведениям местных властей, ликвидированы все дроны, которые атаковали Киев.

Падение обломков зафиксировали по четырем разным адресам в Печерском районе. Сообщалось, что не небольшой площади возник пожар, и его позже потушили. Предварительно известно, что в столице обошлось без пострадавших.

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