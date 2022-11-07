В результате вражеского ракетного удара поврежден Дом культуры.

Российские захватчики в Херсонской области обстреляли деоккупированное село Золотая Балка.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Под обстрелами из ракет ЗРК С-300 оказалась очередная школа. Враг разрушил заведение образования в Золотой Балке. Также в результате атаки поврежден Дом культуры. К счастью, никто не пострадал", - отметил председатель ОВА.

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Как сообщал УНИАН, в Херсонской области деокуповано уже более 2 400 квадратных километров территории. В селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов.

В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. Также в ближайшее время его должны восстановить в Новоалександровке и Давыдовом Броде.

Справка УНИАН. С-300 - семейство советских зенитно-ракетных комплексов, имеющих средний радиус действия. Серийно производить это вооружение начали в 1975 году.

Максимальная дальность работы С-300 может составлять от 150 до 300 км. Это вооружение предназначено для уничтожения, в первую очередь, баллистических ракет и самолетов.

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