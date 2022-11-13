Украинцам рекомендовали дождаться официального разрешения на возвращение.

Украинцам, которые хотят вернуться в деокупированные города, настойчиво рекомендуютдождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями.

Как говорится в сообщении ГСЧС, есть множество примеров, когда оккупанты минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.

"Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС", - призвали в ведомстве.

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Также в ГСЧС дали советы тем, что все же решил поехать домой в освобожденный населенный пункт:

Нужно обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".

Разминирование деоккупированных территорий

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

В конце октября Украина получила уникальную британскую машину для разминирования "Amtrak 400". Сейчас она работает на Харьковщине.

Кроме того, Канада намерена усилить помощь по разминированию освобожденных территорий.

Ураинцам пока не советуют возвращаться на территорию деоккупированной Херсонщины, потому что российские оккупанты обстреливают ее и энергетические объекты области.

Ранее в МВД заявляли, что на разминирование деоккупированных территорий может потребоваться около 10 лет.

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