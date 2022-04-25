Российские захватчики объявили жителям оккупированной Великой Александровки в Херсонской области о необходимости покинуть поселок до 28 апреля.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Отмечается, что на Южнобугском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог.
В частности, оккупанты проводят перегруппировку войск, закрепляются на местности, усиливают группировки ствольной и реактивной артиллерии, осуществляют накопление боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация", - добавили в Генштабе.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Херсонской области. Враг взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Херсон.