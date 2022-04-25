Оккупанты грозятся, что будет принудительная эвакуация, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские захватчики объявили жителям оккупированной Великой Александровки в Херсонской области о необходимости покинуть поселок до 28 апреля.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог.

В частности, оккупанты проводят перегруппировку войск, закрепляются на местности, усиливают группировки ствольной и реактивной артиллерии, осуществляют накопление боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация", - добавили в Генштабе.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Херсонской области. Враг взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: