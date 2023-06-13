Там заявили, что сотрудники организации готовы приступить к работе.

РФ препятствует эвакуации людей из затопленных вследствие подрыва Каховской ГЭС территорий тем, что не предоставляет работникам ООН гарантий безопасности.

Об этом сообщила руководитель Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Дениз Браун. "Мы начеку, – сказала она, - у нас есть лодки, люди и припасы, готовые к работе. Тем не менее, Российская Федерация еще не предоставила гарантии безопасности, необходимые для пересечения линии фронта на левый берег Днепра, включая Олешки", – пояснила ситуацию Браун, передает Голос Америки.

Ее заявление прозвучало через неделю после подрыва плотины россиянами.

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Как отметила Браун эти гарантии необходимы для безопасности команды ООН и для того, чтобы не подвергать опасности людей, которых будут вывозить.

Подрыв Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области затопило десятки населенных пунктов. Украинская сторона отреагировала мгновенно и начала эвакуацию, а с подконтрольных россиянам территорий области людей эвакуировать не смогли.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой ООН, Красного Креста, из-за того что они не отреагировали должным образом на эту катастрофу.

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