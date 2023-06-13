ООН никак не может начать эвакуацию людей / фото УНИАН, Дмитрий Ключко

РФ препятствует эвакуации людей из затопленных вследствие подрыва Каховской ГЭС территорий тем, что не предоставляет работникам ООН гарантий безопасности.

Об этом сообщила руководитель Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Дениз Браун. "Мы начеку, – сказала она, - у нас есть лодки, люди и припасы, готовые к работе. Тем не менее, Российская Федерация еще не предоставила гарантии безопасности, необходимые для пересечения линии фронта на левый берег Днепра, включая Олешки", – пояснила ситуацию Браун, передает Голос Америки.

Ее заявление прозвучало через неделю после подрыва плотины россиянами.

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Как отметила Браун эти гарантии необходимы для безопасности команды ООН и для того, чтобы не подвергать опасности людей, которых будут вывозить.

Подрыв Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области затопило десятки населенных пунктов. Украинская сторона отреагировала мгновенно и начала эвакуацию, а с подконтрольных россиянам территорий области людей эвакуировать не смогли.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой ООН, Красного Креста, из-за того что они не отреагировали должным образом на эту катастрофу.

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