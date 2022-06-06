Противник мог начать строительство в конце мая, выяснили журналисты.

Российские оккупанты возле поселка городского типа Купянск-Узловой Харьковской области строили понтонно-железнодорожную переправу через реку Оскол.

Противник вел работы с обеих сторон реки и начал прокладывать дорогу, свидетельствуют снимки со спутника Planet Labs, которые оказались в распоряжении журналистов проекта "Схемы", сообщает "Радио Свобода".

"Спутник... 3 июня зафиксировал строительство российскими военными понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол на юг от поселка городского типа Купянск-Узловой...", - говорится в материале.

Возле места строительства понтонной переправы спутник снял строительную технику. У деревьев, которые росли рядом, была сфотографирована российская военная техника.

Журналисты также узнали, что строительство переправы могло начаться в конце мая, первые его признаки видны на спутниковых фото, сделанных 30 и 31 числа.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Российские власти не объявляли войну, а назвали действия своих сил "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" украинского государства.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в том числе и в Харьковской области. Противнику удалось взять под контроль некоторые территории.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты на Харьковщине пытались восстановить транспортную инфраструктуру.

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