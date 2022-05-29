Оккупанты вывели отдельные подразделения за пределы населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека-Богородичное, но успеха не достигли.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Там отметили, что на этом направлении оккупанты отошли на ранее занятые позиции и несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгеньке и Вернополье.

"На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитне и Нью-Йорк.

"Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар",- сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Генштаб ВСУ назвал "горячие точки" Донбасса. В районе Северодонецка Луганской области продолжаются бои, на Донецком направлении противник ведет наступление, пытается закрепиться в районе Лимана и улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: