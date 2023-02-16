В Харькове слышали звуки взрывов.

Вечером в четверг, 16 февраля 2023 года, в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты снова нанесли удар по Харьковщине.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

"Суспильне" сообщает о взрывах в Харькове.

Видео дня

Обновлено 23:28: Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщает, что уже работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"ГСЧС уже работает. Экстренка мониторит ситуацию. Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине", - написала она в Facebook.

Новость дополняется...

Ситуация на Харьковщине

Российские оккупанты постоянно наносят удары по Харькову и области. Утром 16 февраля был нанесен авиаудар по Волчанску. Есть погибший.

Кроме того, распространяется информация о планах оккупантов развить наступление на Харьковщине во время новой крупной атаки. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

В то же время майор 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Ганущин заявил, что российские оккупационные войска пытаются отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол на 15 км выше Купянска в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: